- CFR Cluj și-a adaugat in palmares al treilea trofeu al Supercupei Romaniei, dupa victoria la limita, scor 1-0, in fața caștigatoarei Cupei din sezonul trecut Universitatea Craiova. Unicul gol al partidei a fost inscris de Culio, din lovitura de la 11 metri, in minutul 79. Dupa ce au cucerit al patrulea…

