- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferinta de presa, miercuri, in care a prefațat meciul cu AZ Alkmaar, din grupele Conference League. Tehnicianul campioanei en-titre a Romaniei s-a aratat speriat de meciul cu formația olandeza. “Da, ma sperie Alkmaar, pentru ca au un lot foarte…

- Echipele CFR Cluj si Randers FC au terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, contand pentru Grupa D a Europa Conference League la fotbal. Danezii au condus la pauza dupa golul lui Alhaji Kamara, din minutul 40, iar Claudiu Petrila a egalat in minutul…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat joi seara, dupa meciul cu Randers, scor 1-1, ca având în vedere faptul ca adversarii au condus, trebuie sa îl multumeasca un punct."Ați vazut cum a decurs prima repriza, au dat gol din faza fixa, la care ei sunt specialiști.…

- CFR Cluj a obținut primul punct in Conference League, dupa ce a remizat cu Randers, scor 1-1, in etapa a doua a grupei D din Conference League. Dan Petrescu, antrenorul echipei ardelene, a vorbit despre rezultatul de egalitate cu Randers. „E clar ca inainte de meci voiam sa castigam. Ati vazut cum a…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burca, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu FK Jablonec, ca echipa ceha a meritat victoria.“Trebuie sa ii felicitam pe cei de la Jablonec, au fost mai buni in aceasta seara. Chiar daca am avut si noi cateva ocazii, consider ca nu am inceput prea bine jocul.…

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…

- Echipa CFR Cluj a fost repartizata in Grupa D, alaturi de AZ Alkmaar (Tarile de Jos), FK Jablonec (Cehia) si Randers FC (Danemarca), la prima editie a Europa Conference League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, 27 august, la Istanbul. Meciurile din grupe sunt programate pe 16 septembrie,…

- CFR Cluj a fost repartizata în grupa D, în urma tragerii la sorți a Conference League, organizata vineri la Instanbul. Campioana României va înfrunta AZ Alkmaar, Jablonec și Randers.