Stiri pe aceeasi tema

- Denis Alibec (28 de ani), varful Astrei Giurgiu, a fost criticat in nenumarate randuri pentru viața sa extrasportiva dezordonata. Ba chiar a fost acuzat ca ar fi fumat la pauza meciului Franța - Romania 2-1 de la EURO 2016. La 3 ani și jumatate de la acel moment, Alibec a mai negat o data zvonurile…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul turcilor de la Gaziantep, a ținut sa-l laude inca o data pe Denis Alibec (28 de ani), atacantul Astrei Giurgiu. Cei doi au colaborat in trecut la clubul lui Ioan Niculae, iar Șumudica a marturisit in aceasta dimineața ca a incercat sa-l aduca pe Alibec la Gaziantep.…

- Ioan Niculae (65 de ani), patronul Astrei Giurgiu, viseaza din nou la titlu dupa ce echipa sa a bifat, contra Craiovei, 1-0, cea de-a opta victorie consecutiva in Liga 1. Astra a ajuns pe primul loc in Liga 1, peste CFR Cluj. Vezi AICI CLASAMENTUL ACTUALIZAT Imediat dupa finalul meciului cu CS Universitatea…

- Denis Alibec (28 de ani) a adus victoria Astrei Giurgiu in partida cu CS Universitatea Craiova, marcand in minutul 50 unicul gol al partidei castigate cu 1-0. La finalul partidei, Alibec si-a felicitat colegii, vorbind si despre faza din minutul 52, in care a primit cartonas galben. Avertismentul il…

- Mihai Stoica, fostul director sportiv de la FCSB, s-a enervat teribil la finalul derby-ului cu Dinamo, scor 1-1, și l-a criticat pe arbitrul Istvan Kovacs. „Kovacs i-a luat Stelei sezonul asta 5 puncte in 2 meciuri. Are procentaj bun baiatul”, a scris MM Stoica pe contul personal de Facebook. ...

- Istvan Kovacs s-a aflat in ultima perioada in mijlocul unor incidente petrecute la doua meciuri importante. La derby-ul Craiova - FCSB 0-1, dupa ce a apreciat ca Florinel Coman a simulat, fotbalistul celor de la FCSB i-a cerut explicații, iar replica arbitrului a venit pe un ton rastit: "Dispari!".…

- Gabriel Tamaș (35 de ani), fundașul Astrei Giurgiu, s-a aratat profund suparat la finalul partidei cu Chindia Targoviște, pierduta cu 0-1 in cadrul etapei a 11-a din Liga 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul Ligii 1 „Am pierdut in seara…

- Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, nu a fost prezent la meciul cu Dinamo, scor 3-2, dar s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și le promite jucatorilor o prima dubla la meciul cu Chindia Targoviște, din etapa viitoare. Vezi AICI desfașurarea partidei „Eu nu cred ca Budescu merita roșu…