CFR Cluj are 14 victorii în 16 meciuri. Dan Petrescu: “Parcursul este peste aşteptări” Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a aratat mulțumit de victoria cu numarul 14 din 16 meciuri. Acesta a pus succesul pe seama experienței jucatorilor sai. “Important este ca nu am primit gol, am mai castigat un meci, dar nu a fost usor. Echipa a jucat bine, se vede ca a venit un antrenor care ii cunoaste, cunoaste clubul, au facut niste schimbari in echipa de start, au incercat sa ne surpinda si pana la urma experienta noastra a facut diferente, plus schimbarile care au intrat foarte bine. E prima data cand intra un jucator de pe banca si inscrie (n.r. – Sigurjonsson) si asta asteptam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

