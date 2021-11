CFR Cluj - Academica Clinceni » Echipe probabile + cele mai tari cote la pariuri

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+ Vezi AICI programul etapei #14 CFR Cluj - FC Voluntari, live de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! CFR Cluj - FC Voluntari, echipe probabile: CFR CLUJ:…

- CFR Cluj joaca acasa cu Sepsi de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #13 CFR Cluj - Sepsi, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! CFR Cluj - Sepsi, echipe probabile: CFR CLUJ: 34. Balgradean…

- CFR Cluj joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la ora 18:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #11 CFR Cluj - Gaz Metan Mediaș, live de la 18:00 Click AICI pentru live+statistici! CFR Cluj - Gaz Metan Mediaș, echipe probabile:…

- CFR Cluj joaca acasa cu Randers (locul 5 in Danemarca sezonul trecut) in etapa a doua a grupei D din Conference League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro de la 19:45, televizat de Pro X. CFR a debutat cu stangul in Conference, 0-1 in deplasarea de la Jablonec. Programul complet din Conference League CFR Cluj…

- CFR Cluj s-a impus, in deplasare, cu 1-0, in fața formației UTA Arad, duminica seara, in etapa a 10-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 27, de Alexandru Chipciu. Acesta a inscris cu un șut din voleu, din intoarcere. Gazdele au replicat cu cinci minute inainte de pauza, cand…

- ​CFR Cluj s-a impus, duminica seara, cu scorul de 1-0, pe terenul echipei UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.În minutul 27, Alexandru Chipchiu a înscris cu o execuție spectaculoasa. Vezi aici reușita.Au evoluat echipele:UTA Arad: Fl. Iacob –…

- Campioana României a pierdut jocul de debut din Grupa D și va avea o misiune dificila pentru califcarea în fazele eliminatorii a competiției. Dan Petrescu a început meciul în formula: Balgradean – Manea, Cestor, Burca, Camora – Deac, Bordeianu, Culio –…

- CFR Cluj joaca in deplasare la Jablonec (locul 11 din Cehia), in primul meci grupa D a UEFA Conference League, de la 22:00. Meciul poate fi urmarit pe Pro X. Jablonec – CFR Cluj, echipe probabile: JABLONEC: 1. Hanus – 4. Holik, 27. Kubista, 12. Zeleny, 16. Krob – 7. Povazanec – 24. Plestil, 8. Houska,…