- Campioana CFR Cluj a realizat primul transfer al iernii, in perspectiva celei de-a doua parți a SuperLigii, reușind achiziționarea atacantului croat Anton Maglica, ultima data in Cipru la Apoel Nicosia.

- Echipa de fotbal CFR Cluj l-a transferat pe atacantul croat Anton Maglica, in varsta de 31 de ani, a anuntat, miercuri, clubul pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vilde Ingstadt, pivotul Norvegiei, a semnat cu CSM București un contract pe doi ani. Dubla campioana mondiala și dubla campioana europeana vine la București dupa șase ani petrecuți in Danemarca, la Team Esbjerg!

- CFR Cluj a remizat cu FC Botoșani, 1-1, iar Mihai Stoica a dezvaluit ca Gigi Becali era sigura ca trupa lui Dan Petrescu nu va caștiga. Campioana pornea ca favorita clara in disputa cu FC Botoșani, aflata la primul meci cu Flavius Stoican pe banca, dupa ce moldovenii pierdusera cu Farul, 0-8, și cu…

- Impresarul lui Dan Petrescu a facut un anunț de ultima ora despre viitorul antrenorului de la CFR Cluj. Nikolai Pirneu, impresarul tehnicianului de la CFR, a dezvaluit ca Dan Petrescu a primit o oferta din Europa.Nikolai Pirneu a vorbit despre viitorul antrenorului roman la CFR Cluj și a lasat sa se…

- Ibrahima Mbaye (28 de ani), fotbalist cu peste 140 de meciuri in Serie A, a semnat in septembrie cu CFR Cluj, dar nu a debutat inca pentru Campioana. Impresarul fundașului senegalez regreta alegerea și spune ca ii va cauta alta echipa clientului sau in iarna.Ibrahima Mbaye, ex-Inter și Bologna, a semnat…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, reușește un parcurs excelent in grupele Conference League și este la un pas de calificarea in primavara europeana. Trupa lui Dan Petrescu a impresionat in dubla victorie cu Slavia Praga (1-0 și 2-0), iar rezultatele excelente din Europa contribuie la bugetul clubului. CFR…

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca nu a primit suficient de mult credit pentru victoria obținuta de CFR Cluj in deplasarea cu Slavia Praga, scor 1-0, din grupele Conference League. Prima victorie romaneasca in actuala ediție a grupelor Conference League a fost și cea mai puțin probabila. Campioana s-a…