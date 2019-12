Stiri pe aceeasi tema

- "In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in vigoare, respectand ora Europei Orientale. Trenurile de calatori aflate in circulatie dupa ora 4 AM, ora…

- Reprezentantii CFR calatori au anuntat ca din data de 27 octombrie se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 va deveni ora 3. Aceasta schimbare nu va modifica mersul trenurilor, ele vor circula dupa acelasi orar. „In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori…

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 27 octombrie, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. ”In noaptea 26/27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine…

- Trenurile spre si dinspre Iasi sunt suplimentate, incepand de joi si pana in 17 octombrie, pentru pelerinii care vor sa ajunga in zona respectiva cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. Potrivit CFR Calatori, in perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre…

- Potrivit CFR Calatori, in perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport catre aceasta destinatie va fi adaptata. Astfel, vor circula suplimentar mai multe trenuri. In perioada 11/12- 14/15 octombrie,…

- CFR Calatori informeaza ca, in perioada 10 -17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre si dinspre Iași cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport catre aceasta destinație va fi adaptata. Astfel, vor circula suplimentar urmatoarele trenuri: * in perioada 11/12-…

- 'Vor circula suplimentar urmatoarele trenuri: in perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1653/ IR 1969 Bucuresti Nord (plecare 21:35) -Pascani - Vatra Dornei Bai h (sosire 07:10), cu vagoane directe catre Iasi (sosire 04:52). In perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR…

- CFR Calatori introduce doua noi trenuri pe relatia Iasi, in perioada 10 -17 octombrie 2019, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva. ‘Vor circula suplimentar urmatoarele trenuri: in perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1653/ IR 1969 Bucuresti…