- CFR Calatori va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit si cuseta, pentru a veni in sprijinul calatorilor care se deplaseaza spre casa in perioada Sarbatorilor Pascale, informeaza operatorul feroviar intr-un comunicat de presa transmis, sambata, AGERPRES. Numarul acestor vagoane speciale…

- Mesajul organizației care reprezinta 13 dintre cele mai importante culte recunoscute in Romania vine in contextul in care exista numeroase voci din randul credincioșilor și chiar al clerului care solicita deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Pentru credincioșii catolici și cei ortodocși,…

- INGRIJORARE… In contextul situatiei de urgenta, provocate de pandemia Covid-19, anul acesta, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui a decis sa autorizeze taierile de miei la stani, in perioada premergatoare Pastelui, taierile urmand a fi coordonate de medici veterinari. Nu…

- IRI Travel, principalul turoperator pe destinația Bulgaria, anunța ca vacanțele care erau programate pe litoralul bulgaresc de Paște și 1 Mai in 2020 au fost reprogramate pe perioada Paștelui in 2021 sau in perioada de vara a acestui an. „Pentru perioada Paștelui aveam 7.000 de rezervari facute, iar…

- Avioanele au nevoie de distante mai lungi pentru a putea decola din cauza incalzirii globale, conform unui nou studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie si Grecia, transmite agerpres.ro.