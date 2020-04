Stiri pe aceeasi tema

- In urma instituirii carantinei in orasul Tandarei, CFR Calatori nu va emite tichete de calatorie pentru orasul Tandarei decat pentru persoanele la care face referire articolul 2 din Ordonanta Militara, informeaza operatorul feroviar intr-un comunicat de presa.Potrivit articolului 2 din Ordonanta…

- Ministerul de Interne a adoptat sambata, 4 aprilie, Ordonanța Militara 7 care prevede carantinarea orașului Țandarei, interzicere zborurilor spre și dinspre zone roșii, precum și noi reglementari pentru șoferii de tir sau pentru medici. ORDONANȚA MILITARA privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19…

- ORDONANȚA MILITARA nr. 7 din 04.04.2020 Capitolul I Instituirea masurii de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița Art.1. – Se instituie, pe perioada starii de urgența, masura de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița. Pagina 2 din 5 Art. 2. – In localitatea carantinata prevazuta…

- CFR Calatori a transmis masurile luate in urma instituirii carantinei in municipiul Suceava.Avand in vedere prevederile Ordonantei Militare nr.6 din data de 30.03.2020, CFR Calatori va emite tichete de calatorie pentru municipiul Suceava si zona limitrofa numai pentru persoanele la care face referire…

- CFR Calatori va emite tichete de calatorie pentru municipiul Suceava si zona limitrofa numai pentru persoanele la care face referire articolul 3 din Ordonanta Militara nr. 6/30.03.2020, dupa instituirea carantinei in aceasta localitate, insa momentan niciun tren nu a fost anulat, au informat marti…

