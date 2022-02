Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori: modificari temporare in circulația trenurilor, in martie și aprilie. Care este motivul CFR Calatori anunța modificari temporare in circulația unor trenuri internaționale, din cauza unor lucrari la infrastructura feroviara in Ungaria. Programul de circulație al trenurilor va fi modificat…

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de nord al tarii, personalul feroviar fiind activat pentru interventia operativa, necesara asigurarii continuitatii traficului feroviar, a anuntat, marti, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, intr-un comunicat…

- Potrivit informațiilor furnizate de CFR Calatori, in urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria (intre stațiile Bekecssaba și Lokoshaza), in perioada 1 februarie – 17 iunie 2022 vor interveni modificari…

- CFR Calatori: Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie – 17 iunie 2022 CFR Calatori: Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie – 17 iunie 2022 Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada…

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, a anuntat CFR Calatori, conform Agerpres.…

- In urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria (intre stațiile Bekecssaba și Lokoshaza), CFR Calatori informeaza ca in perioada1 februarie – 17 iunie 2022 vor interveni modificari in circulatia trenurilor…

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat…

- Circulația feroviara in zona de vest a țarii se realizeaza pe anumite tronsoane cu dificultate, anunța CFR Calatori. De cealalta parte, CFR Infrastructura anunța ca toate magistralele feroviare sunt deschise circulației și nu sunt anunțate deranjamente in trafic. Singura porțiune despre care ambele…