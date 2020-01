Stiri pe aceeasi tema

- ​CFR Calatori recomanda tuturor celor care merg in stațiunile montane cu trenul la final de saptamana o oferta numita Biletul de weekend. oferta ce conține reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta). Trebuie spus…

- CFR Calatori ieftineste considerabil biletele de tren catre statiunile montane, oferinde reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta), in functie de numarul weekend-urilor alese dintr-o luna (2, 3 sau 4).

- Promoție de Sarbatori la Tarom. Compania de stat vinde bilete cu prețuri reduse toata luna decembrie Compania de stat Tarom a lansat o promoție de Sarbatori, cu prețuri reduse la biletele de avion pentru mai multe destinații. Potrivit unui anunț al operatorului, în perioada 09 decembrie 2019…

- Retailerul suedez IKEA se extinde in Romania, pregatind deschiderea unui magazin in Dumbravița, langa Timișoara, in cursul anului viitor, potrivit stirileprotv.ro.Compania suedeza are doua magazine IKEA in Romania, ambele in București, primul fiind deschis pe 21 martie 2007. Cel de-al doilea…

- Anul acesta, Vitacom deruleaza campania de Black Friday in toate magazinele din tara pe o perioada extinsa pana la 3 zile de promotii si reduceri. Astfel, campania de Black Friday se va desfasura in perioada 21-23 noiembrie pentru clientii B2C care calca pragurile magazinelor fizice. Reducerile…

- Compania E-TWOW, lider mondial in domeniul trotinetelor electrice, se pregateste intens pentru Black Friday, ziua cu cele mai importante reduceri. Mai sunt doar cateva zile pana la Black Friday și majoritatea comercianților și-au anunțat deja participarea la cel mai asteptat eveniment de cumparaturi…

- Compania a raportat, de asemenea, si un profit (inainte de plata taxelor) de 34.15 milioane euro fata de 28 milioane anul anterior. Compania a mai raportat si un numar de 5,754 angajati la 30 iunie 2019, comparativ cu 4,819 la aceeasi data anul trecut. O mare parte din echipa globala (peste 2700 angajati)…

- 'CFR SA ofera absolventilor din institutiile de invatamant tehnic superior oportunitati de dezvoltare a unei cariere in domeniul feroviar, printr-un program de selectie pentru completarea a 90 de posturi de ingineri, distribuite pe toate cele opt regionale de cale ferata (Bucuresti, Craiova, Timisoara,…