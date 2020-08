Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, a declarat ca in tot haosul generat de criza de coronavirus din țara noastra exista și o parte buna. Aproximativ 80% din populație ințelege situația, spune el. Situația din Romania este, intr-adevar, alarmanta, recunoaște medicul, avand…

- Un conductor de tren a fost surprins de calatori fara masca de protectie, iar CFR Calatori a inceput o ancheta interna. Controlorul verifica biletele si le spunea oamenilor ca in Romania nu exista nicio pandemie, iar cei care au masti le poarta „de prosti”.

- CFR Calatori a transmis ca s-a autosesizat cu privire la situația semnalata in trenul pe ruta București-Constanța și ca a demarat o cercetare interna. „CFR Calatori face precizarea ca nu tolereaza astfel de comportamente in randul personalului propriu. Sancțiunile ce se vor aplica vor fi in conformitate…

- Controlorul de bilete si unii dintre calatori dintr-un tren CFR au fost filmati luni dimineata fara masca, desi purtarea acesteia este obligatorie. Mai mult, controlorul a fost surprins in timp ce le spune calatorilor ca nu este nicio pandemie si ca purtam mastile "de prosti". CFR a demarat o ancheta…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in aceasta dimineața intr-un tren, pe ruta București-Constanța. Un controlor a fost surprins fara masca, spunandu-le calatorilor ca nu este pandemie și nu trebuie sa poarte nicio masca. Imaginile au ajuns pe mana conducerii CFR, iar aceștia au adus lamuriri cu…

- Controlorul de bilete și unii dintre calatori dintr-un tren CFR au fost filmați luni dimineața fara masca, deși purtarea acesteia este obligatorie. Mai mult, controlorul a fost surprins in timp ce le spune calatorilor ca nu este nicio pandemie și ca...

- Un control de bilete dintr-un tren care circula pe ruta București-Constanța a fost filmat, luni dimineața, fara masca, in timp ce le spune calatorilor ca nu este nicio pandemie și ca purtam maștile ”de proști”. Conducerea CFR Calatori a demarat o ancheta disciplinara impotriva controlului iresponsabil.Dialogul…

- Controlorul de bilete și unii dintre calatori dintr-un tren CFR au fost filmați luni dimineața fara masca, deși purtarea acesteia este obligatorie. Mai mult, controlorul a fost surprins in timp ce le spune calatorilor ca nu este nicio pandemie și ca purtam maștile "de proști".