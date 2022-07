Stiri pe aceeasi tema

- Primaria ieseana a lansat, la finele saptamanii trecute, prima licitatie pentru extinderea pietonalului Stefan cel Mare spre Palatul Culturii, pana la Palas, printr-un pasaj subteran. Termenul lucrarii pentru acest tunel de 70 de metri ar urma sa fie de 30 de luni de la start. Durata mare de timp nu…

- Lucrarile la linia de cale ferata cu ecartament larg din Portul Galati vor fi finalizate in luna august pentru a permite transportul cerealelor din Ucraina, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- ”Sucursala Regionala de Cai Ferate Constanta a lansat licitatia publica pentru executia lucrarilor de reparatii si intretinere a infrastructurii feroviare publice din Portul Constanta, lucrari prevazute in “Memorandum-ul pentru stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de transport feroviar…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis noi imagini de pe santierul Autostrazii Bucurestiului A0 Sud. Acesta anunta ca i-a solicitat antreprenorului sa creasca numarul de muncitori si de utilaje in santier, in asa fel incat sa se respecte graficul si termenul…

- Sucursala Regionala CF Galati incepe luni lucrarile de reparatii la linia de cale ferata Galati Larga Ana – Galati Bazin – Galati Marfuri – Port Docuri (linie cu ecartament larg, in lungime de 3,58 km) si a liniei cu ecartament normal Galati Marfuri – Port Docuri – Siloz (1,16 km), informeaza vineri…

- ”Azi a plecat de la Arad spre Bucuresti primul tramvai din lotul celor 100 achizitionate de Primaria Capitalei. Dupa probele tehnice, acesta va circula pe linia 41”, a scris, luni, pe Facebook, Nicusor Dan. Potrivit acestuia, pana la sfarsitul anului, vor fi livrate inca 16 tramvaie. Este vorba…

- Lucrarile de amenajare a sensului giratoriu situat la intrarea in statiunea Mamaia avanseaza. Suprafata carosabila este reamenajata la intersectia bulevardului Mamaia cu bulevardul Aurel Vlaicu. Terenul este excavat si se monteaza borduri. In scurt timp, zona va fi reconditionata cu asfalt. Se vor turna…

- ”Au fost montate elementele suprastructurii primei deschideri a pasajului principal al A0 peste Autostrada Soarelui (A2). O echipa tehnica a CNAIR, coordonata de directorul general Cristian Pistol, a supravegheat operatiunile de ridicare si de montare a segmentelor de tablier metallic”, anunta CNAIR.…