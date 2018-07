Stiri pe aceeasi tema

- LeBron James, marea vedeta a baschetului nord-american, a semnat un contract pe patru ani cu echipa Los Angeles Lakers, in valoare totala de 154 milioane dolari, a anuntat agentia care ii reprezinta interesele, Klutch Sports Group, citata de AFP.

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a scos, recent, la licitatie atribuirea contractului pentru serviciile de proiectare si executarea lucrarilor de reabilitare si restaurare a Castelului Teleki de la Posmus si pune la bataie peste 21,8 milioane lei, adica aproximativ 4,9 milioane de euro. Daca totul…

- Licitatia pentru atribuirea lucrarilor de executie a podului peste raul Somes dintre orasul Seini si localitatea Pomi (judetul Satu Mare) a fost atribuita unei companii specializate, iar primaria orasului Seini a predat executantului amplasamentul investitiei, a declarat primarul orasului Seini, Gabriela…

- Primarul o sa faca, o sa dreaga, este disperat… Dupa ce am auzit de un an incoace ce grozav este primarul PSD al Hunedoarei, cum a atras el fonduri pentru 35 de proiecte, aflam cu stupoare, acum, ca pentru a investi in Hunedoara primaria are nevoie de un imprumut de 17,5 milioane de…

- Circulația pe podul de peste raul Olt, dintre Crihalma si Comana de Jos, distrus de inundatii in luna martie a fost restricționata total pana in decembrie 2019. Daca pana acum, pe podul de peste Olt dintre Crihalma si DJ 104 K mai treceau masinile cu tonaj mic, acum, pe acest pod nu se mai poate circula…

- CFR a anunțat ca a primit șase oferte pentru modernizarea subsecțiunii Cața - Apața, aflata Intre Brașov și Sighișoara. Valoarea totala estimata a contractului este de 2,86 miliarde lei, iar lucrarea este complicata și costisitoare, fiindca sectorul vizat va presupune modificarea substanțiala a traseului…