CEVJ, la momentul bilanțului defunctei CEH La sediul Complexului Energetic Valea Jiului a fost organizata o conferința de presa la care au luat parte noul director general al complexului, Eusebiu Durbaca, și Cristian Roșu, membru in Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului. Cristian Roșu a ținut sa faca o retrospectiva a celor patru ani pe care i-a petrecut ca administrator special și director al noului complex. Acesta declara ca au fost ani grei in care s-a muncit foarte mult pentru ca oamenii sa nu simta toate lipsurile existente. „In ultimul timp au aparut cateva schimbari la Complexul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (CEVJ) anunța numirea domnului Eusebiu Durbaca in funcția de Director General al companiei, incepand cu data de 6 noiembrie 2023, data la care inceteaza de drept mandatul provizoriu al domnului Cristian Roșu. Domnul Eusebiu Durbaca preia conducerea…

- ”Se vede lumina de la capatul tunelului. Inca de la preluarea mandatului, am promis ca voi rezolva situatiei minerilor din Valea Jiului. Este o promisiune respectata. Astazi, Guvernul Romaniei a adoptat trei acte normative initiate de Ministerul Energiei, care deschid o noua etapa pentru Valea Jiului”,…

- Sindicatul Independent al Salariaților din Teatrul „Sica Alexandrescu” din Brașov a anunțat, printr-un comunicat de presa, organizarea unui protest prin care sa atraga atenția asupra harțuirii unor salariați de catre conducerea instituției. Sindicaliștii susțin ca de 20 de ani Teatrul „Sica Alexandrescu”…

- Sindicatul Independent al Salariaților din Teatrul „Sica Alexandrescu” Brașov, prin prezenta, SUSȚINE apelul public facut de cei trei angajați. Stegaru Diana-Flavia, Solomon Elena și Carstea Marin Becheru au trimis un apel catre Primaria Municipiului Brașov, pentru a opri abuzurile managerului interimar.…

- Gabriella Ștefania Ferencz a fost eliberata recent din funcție la cerere, insa, in realitate, ar fi vorba de presiuni din partea actualului ministru de Interne, Catalin Predoiu, care i-ar fi cerut sa lase liber postul de secretar general. Daca ne gandim ca toate deciziile care se iau in cadrul ministerului…

- ”Cristina Mahika-Voiconi a preluat oficial functia de director general al Libra Internet Bank, odata cu avizarea primita in acest sens din partea Bancii Nationale a Romaniei”, anunta banca. Cristina Mahika-Voiconi face parte din echipa Libra Internet Bank din 1999 si are o experienta solida in functii…

- „Iarasi e o discutie foarte complexa. Sigur ca autoritatile locale isi doresc exploatarea acestei resurse pentru ca ea inseamna venituri, inseamna locuri de munca, inseamna o resursa care poate fi utilizata in productia de energie electrica. Asa cum va spuneam, la nivelul pietei, la nivelul Europei,…

- „Iarasi e o discutie foarte complexa. Sigur ca autoritatile locale isi doresc exploatarea acestei resurse pentru ca ea inseamna venituri, inseamna locuri de munca, inseamna o resursa care poate fi utilizata in productia de energie electrica. Asa cum va spuneam, la nivelul pietei, la nivelul Europei,…