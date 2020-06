Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international neo-zeelandez de rugby Dan Carter, in varsta de 38 de ani, a revenit in rugbiul din Noua Zeelanda, el semnand un contract cu Auckland Blues, noteaza The Guardian, potrivit news.ro.“Este o sansa sa imi pun ghetele, indiferent daca joc sau nu. Nu am mai jucat de cateva luni,…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a anuntat, luni, achizitia a 10.000 de masti care urmeaza sa fie impartite locuitorilor din cartierul Posta, in care a fost impusa carantina dupa confirmarea a 20 de cazuri de coronavirus.Potrivit edilului buzoian, 2.500 dintre masti vor fi impartite…

- Laudata pentru strategia de combatere a epidemiei, Noua Zeelanda a anunțat luni, prin vocea premierului, ca a eliminat practic virusul și ca se pregatește sa redeschida țara, anunța The Guardian. Noua Zeelanda a oprit ”transmiterea comunitara nedetectata” a coronavirusului, iar restricțiile impuse cetațenilor…

- Noua Zeelanda trece de la nivelul 4 la nivelul 3 de carantina saptamana viitoare, scrie The Guardian. Premierul Jacinda Ardern a anunțat ridicarea graduala a restricțiilor incepand din 27 aprilie.Noua Zeelanda a raportat 1.440 cazuri de COVID-19 și numai 12 decese - toate fatalitațile, persoane varstnice,…

- Toate centrele de asistența din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj sunt in carantina. Este vorba in special de centrele de batrani, unde se afla foarte multe persoane bolnave. Personalul fara de care nu se poate defașura activitatea a fost plasat in carantina…

- O tanara din Wuhan și-a relatat, intr-un jurnal preluat de The Guardian, primele doua ore de libertate, dupa mai bine de o luna in care a stat inchisa total in casa, in orașul chinez crunt lovit de epidemia care s-a extins intre timp in intreaga lume. Marele oraș Wuhan, din China centrala, se pregatește…

- Numarul imbolnavirilor de Covid-19 a sarit de 1.000 in Noua Zeelanda, cu un plus de 89 de cazuri in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor infectate e insa mic in comparație cu cele inregistrate in alte state, iar premierul are convingerea ca asta se datoreaza carantinei, noteaza The Guardian.Noua…

- O femeie si fiul ei sunt acuzati de raspandire de informatii false si inducere de panica, precum si pentru incalcarea carantinei, informeaza procuratura bulgara. Cele doua persoane s-au intors din Germania la data de 13 martie si trebuia sa ramana in izolare pentru o perioada de doua saptamani. Patru…