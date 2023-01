Stiri pe aceeasi tema

- Doar 9 metri patrați are ”apartamentul” din Paris in care locuiește o tanara care s-a mutat acolo din Statele Unite. Este chiar mai mica decat garsoniera de 11 metri patrați din Cluj-Napoca, devenita faimoasa pe internet dupa ce fusese scoasa la inchiriat cu 200 de euro. In garsoniera incape doar strictul…

- 9 metri patrați are apartamentul din Paris in care locuiește o tanara care s-a mutat acolo din Statele Unite. In locuința incape doar strictul necesar - un pat, o masa mica și o chicineta, iar dușul și toaleta sunt in doua dulapuri. Chiria costa intre șase sute și șapte sute de euro pe luna.

- Imnul Cupei Mondiale din Qatar, compus de un roman Tudor Monroe și-a facut debutul in lumea muzicala pe cand avea 18 ani și inca locuia in Romania. Printre artiștii autohtoni cu care a lucrat s-au numarat Elena Gheorghe, Speak și Whats Up. S-a mutat apoi la Londra, acolo unde locuiește deja de cațiva…

- Indicele Dow Jones, al bursei din Frankfurt, a scizut cu 1,09%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,7%, iat FTSE 100, al bursei din Londra, cu 0,17%. Tulburarile din China au venit pe masura ce numarul infectiilor de Covid a crescut, determinand impunerea mai multor restrictii locale, chiar daca o schimbare…

- Edilul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit la ZIUA LIVE despre forma buna pe care o prezinta „U” Cluj in ultimul timp, iar acesta este de parere ca „studenții” au stabilitate pe toate planurile și se pot duela cu orice echipa din Romania.

- Indicele pan-european Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 2,8%, dupa publicarea inflatiei din Statele Unite. Componenta actiunilor tehnologice a avansat cu 7,6%, conducand cresterile majoritatii sectoarelor. Toate bursele importante au inchis in crestere. Indicel DAX al bursei din Frankfurt…

- Palatul are 48 de camere și 16 bai și este amplasat pe un teren de peste 600 de metri patrați.Monumentul istoric ofera un apartament de 300 de metri patrați amplasat la ultimul nivel, dar și un spațiu vast pentru birouri.In prezent, parterul este inchiriat de cea mai mare societate de notari publici…

- Componentele actiunilor industriale si cele ale companiilor de constructii si de materiale au scazut ambele cu 2,2%. Componenta companiilor de petrol si gaze a fost singura care a inregistrat vineri o evolutie pozitiva, incheind ziua in crestere cu 1,1%. Raportul din SUA privind piata muncii a aratat…