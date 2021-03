Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca mai multe proiecte importante din domeniul sanatații sunt promovate pentru a fi finanțate din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Gheorghe Flutur a amintit ca prin PNRR, Romania va ...

- ■ sustine deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a emis un comunicat de presa in care isi exprima increderea ca fondurile europene vor fi sursa de finantare pentru marile proiecte de reforma si modernizare a Romaniei. “Majoritatea europarlamentarilor…

- Primaria municipiului Galati are in derulare proiecte cu fonduri europene de peste 200 milioane lei pentru reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant din oras, a informat, luni, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, municipalitatea are in diverse stadii, 31 de proiecte cu…

- O asociatie a lansat un sondaj online prin care strange impresii despre vizitele si experientele romanilor la Vulcanii Noroiosi. Sapte minute dureaza turul virtual prin schema de intrebari menita sa le contureze initiatorilor viitoarele proiecte pentru dezvoltarea si promovarea zonei.

- La 27 ianuarie 2021, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei a organizat prima intalnire din acest an, in format online, cu reprezentanții comunitații romanești din Spania, eveniment care se inscrie in seria periodica de reuniuni cu mediul asociativ romanesc. La reuniune a luat parte și domnul Ovidiu Burdușa,…

- Mai mult de jumatate din bugetul Primariei municipiului Suceava pentru anul 2021 va fi destinat investițiilor, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. ”Bugetul pe 2021 va fi un buget al austeritații la cheltuieli de personal insa la investiții va fi un buget al dezvoltarii avand in vedere faptul ca avem…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat obținerea unei finanțari europene de 54,1 milioane de euro pentru modernizarea a 67 kilometri de drumuri și reabilitarea Muzeului Satului Bucovinean și a Casei Memoriale Simion Florea Marian. Gheorghe Flutur a spus ca CJ Suceava a…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest a prezentat ieri, 21 decembrie 2020, un bilanț cu privire la stadiul implementarii Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 in...