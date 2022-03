Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate de secretarul de stat in Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu.„Task-force de weekend: 3.012 contracte de munca ale unor…

- Cetațenii din Ucraina, care au decis sa ramana in Moldova, pot depune CV-urile in instituțiile și subdiviziunile municipale. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinau.

- FACILITAREA CONDIȚIILOR DE ACCES PE PIAȚA MUNCII DIN ROMANIA PENTRU CETAȚENII UCRAINENI Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana și engleza, ce conține cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale și puncte de lucru. Pe…

- Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati miercuri de o firma din Bistrita, a anunțat miercuri ministrul Muncii Marius Budai, pe pagina sa de Facebook, care a precizat ca mai multi refugiati vor sa lucreze in Romania, potrivit Agerpres . „Primii 44 de cetateni ucraineni au fost angajati astazi…

- Cetatenii ucraineni se pot angaja fara nici un fel de aviz sau restrictie Legislatia a fost modificata astfel încât toti cetatenii ucraineni care intra în tara noastra si doresc sa se angajeze sa o poata face fara nici un fel de aviz sau restrictie, a transmis, luni, ministrul…

- Zilnic sosesc in Constanta refugiati din Ucraina. Copii speriati, mame ingrozite de ororile pe care le au vazut, batrani care nu credeau ca vor mai trai vreodata asemenea clipe. Cu totii au nevoie de ajutorul nostru. Iar constantenii au dat inca o data dovada de omenie si solidaritate fata de semenii…

- Decizie scandaloasa: Emiratele Arabe Unite a suspedat temporar programul „fara viza” pentru cetațenii ucraineni Decizie scandaloasa: Emiratele Arabe Unite a suspedat temporar programul „fara viza” pentru cetațenii ucraineni Regimul de scutire de viza pentru cetațenii ucraineni a fost suspendat temporar…

- „Umanitatea nu are granițe“ – Donații online pe www.crucearosie.ro Crucea Roșie Romana iși exprima profunda ingrijorare cu privire la deteriorarea rapida a situației din Ucraina, ce are consecințe devastatoare asupra populației civile. Sute de mii de oameni care locuiesc aproape de zona de contact se…