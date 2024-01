Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele stramutate din Gaza intr-o tabara improvizata din Rafah se confrunta cu o iarna aspra, fara adaposturi adecvate și doar cu cele necesare supraviețuirii, dupa aproape trei luni de razboi. In timp ce ploaia cadea marți, 2 ianuarie, Zayda al-Breem din Khan Younis a folosit o matura pentru a…

- Societatea Semiluna Roșie Palestiniana (PRCS) a declarat joi ca lucreaza impreuna cu Semiluna Roșie Egipteana pentru a inființa “prima tabara organizata” pentru persoanele stramutate in orasul Khan Younis, in Fasia Gaza, unde zeci de mii de palestinieni sunt inghesuiți in tabere improvizate, informeaza…

- Stramutat din cauza ofensivei israeliene in Gaza, profesorul Tareq al-Nuaimi se afla la o școala din Rafah, care este folosita pentru a gazdui palestinienii ce cauta adapost pentru a scapa de asediu. Acolo, el a decis sa le ofere copiilor lecții de engleza intr-un cort – o incercare de a aduce puțina…

- Sute de palestinieni au așteptat la cozi lungi pentru a obține combustibil in Khan Younis, sambata (25 noiembrie), in a doua zi de armistițiu dintre Israel și Hamas, potrivit Reuters. Patru cisterne cu combustibil și alte patru care conțin gaz de gatit au intrat in sudul Fașiei Gaza prin trecerea Rafah,…

- Punctul de trecere de la Rafah se redeschide astazi pentru cetațenii cu pașapoarte straine. Autoritațile egiptene de frontiera au anunțat ca va fi permisa, in continuare, și trecerea palestinienilor care au nevoie urgenta de tratamente medicale.

- Un palestinian indoliat din Gaza a intrebat cum un copil de un an ar putea fi considerat „terorist” și ucis in atacurile Israelului asupra zonei, in timpul procesiunii funerare pentru copii și alți membri ai familiei, desfașurata in Khan Younis, in sud, joi (26 octombrie), potrivit Reuters. „ Dumnezeu…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat miercuri seara ca președintele Egiptului a fost de acord sa deschida punctul Rafah și sa lase sa treaca un prim grup de 20 de camioane cu ajutor umanitar.

- Egiptul a declarat luni ca Israelul nu coopereaza in ceea ce priveste livrarea de ajutoare in Gaza si evacuarea detinatorilor de pasapoarte straine prin singura intrare pe care nu o controleaza in totalitate, lasand sute de tone de provizii blocate, relateaza Reuters. De asemenea, SUA arata faptul ca…