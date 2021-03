Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc este ironizat de un clujean dupa ce in oras a aparut un nou trotuar in mijlocul caruia se afla copaci. Internautul ii aminteste fostului premier si momentul cand a plantat pomi in mijlocul altui trotuar, iar apoi a dat vina pe proiectantii proiectului.

- Alexandra Oana, consilierul local USR PLUS, a cerut lamuriri de la primarul Emil Boc, dupa ce Costica Pocol a declarat pentru Știri de Cluj ca hotelul de langa Piața Mihai Viteazu este construit legal.”Amplasat direct pe trotuar, intr-o stare avansata de degradare, acoperit parțial de o plasa, astfel…

- Mai mulți stalpi din rețeaua electrica a troleibuzului din orașul Targu-Jiu se afla in mijlocul trotuarului. Primaria susține ca este o soluție provizorie luata in condițiile in care intreaga rețea va fi modernizata, iar stalpii vor fi inlocuiți, informeaza Mediafax. Numeroși locuitori ai…

- Președintele CJ Cluj solicita numirea unei alte persoane in funcția de prefect al județului Cluj. Se pare ca Alin Tișe, Emil Boc și Daniel Buda nu sunt de acord cu numirea in funcția de prefect a unei femei de la UDMR, respectiv Tasnadi Szilard. Intr-o scrisoare deschisa, adresata premierului Florin…

- Etapa a treia de vaccinare va incepe probabil in aprilie Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. România se afla pe locul trei în Europa în ceea ce priveste numarul de doze de vaccin anti-COVID administrate populatiei, arata statisticile prezentate astazi de premierul…

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 ar putea fi si "mai dur" in comparatie cu primul, dat fiind modul in care noul coronavirus se raspandeste, in special in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulatie variante mai contagioase, a indicat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan este al doilea lider important al liberalilor, care il ataca dur, in ultimele zile, pe Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sanatații. Primele critici au venit din partea primarului de la Cluj, Emil Boc, susținut și de alți lideri ai formațiunii, care a atras…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa porneste returul Ligii I de fotbal cu a treia sansa la castigarea unui nou titlu de campioana, dupa FCSB si Universitatea Craiova, echipe clasate momentan pe primele doua pozitii ale clasamentului.…