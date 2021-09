Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat ca alegerile parlamentare din 17-19 septembrie din Rusia s-au desfașurat „in conditii care nu au fost propice procedurilor libere si echitabile”, iar cetatenii rusi au fost „impiedicati sa-si exercite drepturile civice”, a transmis purtatorul de cuvant al diplomatiei americane,…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a se plange de amestecul "giganților digitali americani" in alegerile parlamentare din Rusia, care vor avea loc in aceasta luna, scrie The Guardian.

- Statele Unite au declarat marți ca se apropie de un acord cu guvernul german pentru „a împiedica Rusia sa foloseasca energia ca pe o arma” și, astfel, sa încerce sa dea pagina în legatura cu controversatul gazoduct Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania, relateaza AFP.…

- Moscova si Washingtonul impartasesc ‘interese comune’ cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. ‘Problema legata de schimbarea climatica reprezinta unul…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a aprobat noua Strategie de Securitate Nationala a tarii, care constata ca “forte distructive” interne si externe incearca sa foloseasca actualele provocari pentru a destabiliza Rusia. Potrivit EFE, documentul, de 43 de pagini, publicat sambata pe portalul…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat in articolul sau publicat in revista ”Rusia in afaceri globale” ca declarațiile venite de la Washington dupa summitul de la Geneva a președinților rus și american, Vladimir Putin și Joe Biden, nu corespund c poziția…