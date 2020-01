Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat marți, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a activat Mecanismul de Protecție Civila dupa ce a primit o solicitare de asistența din partea Franței privind repatrierea cetațenilor europeni aflați in Wuhan, China.Decizia Comisiei vine pe fondul epidemiei provocate de…

- Cetațenii francezi urmeaza sa fie evacuați din regiunea Wuhan din China cu un avion, a informat duminica ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters.

- Primul caz de coronavirus a fost confirmat in Canada, la un barbat care a sosit recent in aceasta țara din China, inițial zburand de la Wuhan la Guangzhou, iar de aici a zburat la Toronto, relateaza site-ul cotidianului The Independent, scrie Mediafax.Centrul Sunnybrook de Științe Medicale…

- Numarul deceselor provocate de infectarea cu virusul 2019-nCoV, descoperit in China, a ajuns la 9, iar oficialii din aceasta tara avertizeaza ca el poate suferi mutatii si ca se poate raspandi mai mult, potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de…

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.

- UPDATE, ora 16:00 – Doua avioane ale Armatei Romaniei urmeaza sa decoleze la aceasta ora cu destinatia Albania, pentru a participa la operatiunile de cautare si salvare ale persoanelor afectate de cutremurul produs in cursul diminetii. Dupa cum a anuntat Ministerul Apararii Nationale, aeronavele vor…

- Aeronave ale Forțelor Aeriene Romane, in Albania Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a aprobat efectuarea unui zbor în Albania, cu doua aeronave ale Forțelor Aeriene Române care vor transporta echipa de cautare-salvare RO-USAR din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…