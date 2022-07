Cetățenii din Rovinari sunt rugați să colaboreze cu recenzorii Locuitorii orașului Rovinari sunt rugați de autoritațile locale sa colaboreze cu recenzorii. Mai sunt doar cateva zile pana la incheierea recensamantului populației și al locuințelor. Edilii au lansat un apel la nivelul orașului pentru a exista cat mai multe persoane recenzate. „In data de 17 iulie se incheie cea de-a doua etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor RPL-2021, motiv pentru care vin in fața dumneavoastra cu rugamintea de a raspunde la intrebarile recenzorilor. Trebuie sa știți ca viitorul orașului nostru depinde in mod direct de rezultatul acestui recensamant. Și ma refer… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

