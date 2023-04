Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale pe numele a șase nepalezi cu drept de ședere in Romania. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei.

- In cautarea unei vieți mai bune, opt cetațeni din Nepal și doi din Siria au fost prinși de polițiștii de frontiera din Timiș in timp ce incercau sa treaca granița in Serbia, respectiv Ungaria.

- Dosare penale pe numele a șase afgani, marocani și pakistanezi, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca granița ilegal din Romania in Serbia, in weekend. Toți cei șase intrasera ilegal in Romania, cu vize.

- Trei barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 29 si 40 de ani, toti avand permise de sedere valabile pe teritoriul Romaniei, au fost prinși vineri dimineața, 10 martie, de politistii de frontiera Jimbolia, cand incercau sa treaca fraudulos granița spre Serbia.„In data de 10.03.2023, ora 06.50,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, judetul Timiș, au depistat patru cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. „In data de 2 martie 2023, ora 02:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Dosare penale pe numele a patru nepalezi, in apropiere de Comloșu Mare, județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia. Cei patru au permise de ședere pe teritoriul Romaniei.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timiș, au depistat sambata șapte cetateni din Nepal, toți cu permise de ședere valabile, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Sebia. Cu o zi mai devreme, la Cruceni, alți patru cetațeni nepalezi au fost surprinși…

- Dosar penal pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru trei tineri din Palestina și Afganistan, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia.