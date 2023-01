Cetățeanul danez care a rupt barierele la Porțile de Fier 2 era drogat cu cocaină Cetațeanul danez care a forțat și rupt barierele de la Porțile de Fier 2 s-a dovedit a fi drogat, el fiind depistat pozitiv la cocaina. De asemenea, asupra lui au fost gasite și alte droguri, motiv pentru care instanța a dispus arestarea lui preventiva. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism–Biroul Teritorial Mehedinți au dispus vineri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a cetațeanului danez, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de introducerea in țara de droguri de risc si mare risc, trecerea frauduloasa a frontierei de stat,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

