- Doi barbati din judetul Timis au fost retinuti si sunt cercetati pentru trafic de migranti, dupa ce au fost depistati in trafic de politistii de frontiera in timp ce transportau sase irakieni, pe tronsonul rutier Denta - Moravita - Gherman.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera Timisoara,…

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz, potrivit Agerpres. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul…

- Trei barbati din judetul Timis au fost retinuti pentru trafic de migranti, dupa ce au incercat sa scoata din Romania 11 egipteni si un sirian, cu ajutorul unui microbuz. Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul in localitatea Bacova,…

- In ultima zi din luna aprilie la nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timișoara s-a derulat o acțiune privind combaterea traficului de migranți in cooperare cu I.P.J. Timiș, Biroul Rutier, ocazie cu care a fost organizat in zona de competența un filtru pe autostrada A1. Astfel,…

- Zece migranti din Siria care intentionau sa ajunga in Austria au fost depistati intr-o autoutilitara la un filtru organizat pe autostrada A1, cei doi carausi romani care ii transportau fiind retinuti, a anuntat, vineri, Politia de Frontiera Romana. Actiunea de combatere a traficului de migranti a fost…

- O barca in care s-ar fi aflat 18 persoane s-a rasturnat, aseara, in Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Barca in care se aflau cei 18 oameni,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat trei cetațeni din Algeria, solicitanți de azil in țara noastra, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. In data de 12 martie 2020, polițiștii de frontiera…