Cetățean străin, prins în flagrant în timp ce transporta o cantitate impresionantă de droguri Un barbat in varsta de 44 de ani a fost prins in flagrant delict in timp ce ar fi transferat, din autoturismul sau in alt autoturism, aproximativ 50 de kilograme de substanța psihoactiva 2-MMC, ambalata in saci ascunși in mai multe cutii de carton. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Polițiștii Poliției […] Articolul Cetațean strain, prins in flagrant in timp ce transporta o cantitate impresionanta de droguri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

pressalert.ro

