Cetăţean slovac, judecat la Craiova pentru trafic de cocaină Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui tanar de 20 de ani, cetatean slovac, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Slovacul a fost prins in flagrant in Craiova, pe 7 iunie, in timp ce vindea 170 grame de cocaina cu 7.550 de euro. Ieri, instanta a dispus mentinerea arestului preventiv fata de inculpat. Actiunea de prindere in flagrant a fost organizata de procurorii DIICOT din Craiova, la inceputul lunii iunie. Achetatorii au explicat ca inculpatul a procurat cocaina din Tarile de Jos. „La data de 7 iunie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

