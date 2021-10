Un cetatean danez in varsta de 44 de ani a fost retinut de procurorii DIICOT Timisoara pentru furt si alterarea integritatii datelor informatice dupa ce ar fi convenit cu mai multe persoane sa se ocupe de activitatea de minare a cripto-monedei Bitcoin, in schimbul unui comision. Potrivit DIICOT, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus, joi, retinerea pentru 24 de ore a unui cetatean danez, pentru alterarea integritatii datelor informatice, furt, furt calificat si executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor…