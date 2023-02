Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru a doua oara cand este vazut un balon de spionaj chinez, de data aceasta deasupra Americii Latine, dupa cum a afirmat Pentagonul. Este un nou caz care racește relatiile dintre Washington si Beijing. Șeful diplomatiei americane Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China.

- Pentagonul a anuntat ca un al doilea balon de spionaj chinez a fost descoperit, de aceasta data deasupra Americii Latine, intr-un un nou episod al unui caz care a racit relatiile dintre Washington si Beijing. Șeful diplomatiei americane Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China.

- Politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor au dat sapte amenzi in urma unei actiuni de verificare a modului in care se respecta legislatia privitoare la cainii agresivi si cei fara stapan, actiune derulata in patru localitati, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres."La data…

- In Republica Moldova sint 166 de mii de mijloace de transport carora le-a expirat termenul de ședere pe teritoriul țarii, au afirmat pentru Radio Moldova reprezentanții Serviciului Vamal. Referindu-se la noile prevederi ale legii, prin care a fost redus termenul de ședere a automobilelor inmatriculate…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara cerceteaza doi barbati care s-au prezentat la PTF Cenad cu acte false. Mai exact un cetatean roman si un cetatean strain au aratat autoritatilor de la granita permise de conducere contrafacute. Sambata, un cetatean georgian, la volanul unui autoturism…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in acest inceput de a, un numar de 469 de persoane, 43 de autovehicule si 43 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. „Astfel, au fost localizate, pe teritoriul tarii…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Imigrari al județului Dambovița au identificat inca un cetațean din Sri Lanka aflat ilegal pe teritoriul Romaniei. Se pare ca barbatul in varsta de 35 de ani intrase legal pe teritoriul țarii și muncea la o companie din Dambovița. Srilankezul a intrat in Romania in…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, un cetațean afgan care a incercat sa intre ilegal in tara, ascuns pe șasiul semiremorcii unui autocamion. Acesta a fost preluat de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor.…