Un tribunal din Sarajevo a anuntat joi condamnarea la sase ani de inchisoare a jihadistului bosniac Jasmin Keserovic pentru organizarea unui grup terorist si incitare la activitati teroriste, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Keserovic, in varsta de 26 de ani, este cunoscut de conationalii sai dupa ce a aparut in videoclipuri de propaganda pentru Statul Islamic (SI). El s-a alaturat gruparii jihadiste, in Siria, in 2013. In decembrie 2019 a fost expulzat alaturi de alti sase bosniaci care s-au predat dupa caderea asa-numitului "califat" islamic proclamat de SI.

Nascut in orasul Zavidovici…