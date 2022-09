Stiri pe aceeasi tema

- Datorita importantei sale istorice locul a fost inscris pe lista monumentelor istorice cu codul TL I s A 05804.In nordul Dobrogei, la mai putin de doi kilometri de orasul modern Isaccea, ruinele cetatii Noviodunum continua sa impresioneze si sa atraga numerosi turisti. Odata cu seceta din ultima vreme…

- Un barbat in varsta de 64 de ani s-a inecat, in noaptea de joi spre vineri, in timp ce se afla la pescuit, pe malul Dunarii, in localitatea tulceana Peceneaga, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea Decin, s-a produs un incendiu de vegetatie, care afecteaza circa 1.000 de hectare de padure.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea Decin, s-a produs un incendiu de vegetatie care afecteaza aproximativ 1.

- Sorin Grindeanu a declarat joi ca incidentul de pe barjele sarbe pline de carbuni aprinși de la caldura s-a produs din cauza faptului ca Bulgaria nu a curațat (dragat) partea sa din Dunare. ”Din cauza faptului ca nu s-au facut lucrarile de dragare, nu au putut circula barjele. Ieri au incercat sa intre…

- Autoritațile de la Kiev, citate de BBC, anunța ca depun eforturi pentru a majora exporturile de cereale recurgand la foste porturi dezafectate și canale ale Dunarii intre Ucraina și Romania. Astfel, Ucraina a reparat micile porturi Ismail și Reni de la Dunare, precum și doua canale de-a lungul Deltei…

- CARAȘ-SEVERIN – Ședința ordinara a Consiliului Județean Caraș-Severin, de joi, 30 iunie, a pus din nou pe tapet problema operarii bacului de la Moldova Noua, votandu-se inființarea unui SRL pentru acest lucru. Totuși, aleșii județului nu s-au mai ințeles pe cine sa trimita sa-i reprezinte acolo… La…

- Unsprezece nave militare romanesti si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare pe Marea Neagra si la gurile Dunarii, pentru a asigura securitatea granitelor maritime ale Romaniei, in zona marii teritoriale, si pentru a asigura siguranta desfasurarii activitatilor…