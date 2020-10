Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, are un nou program de vizitare, adaptat sezonului de toamna, astfel ca monumentul UNESCO poate fi vazut, zilnic, intre orele 9,00 si 18,00. „Toamna aceasta, capitala regatului dac va putea fi vizitata intre orele 09.00-18.00. (…) Va asteptam sa…

- Mai putin cunoscuta decat asezarile dacice din Muntii Orastiei incluse in patrimoniul UNESCO, Cetatea dacica Ardeu ramane un loc misterios care ofera o multime de surprize arheologilor si oaspetilor sai.

- Programul de vizitare al Castelului Corvinilor din Hunedoara a fost modificat pentru sezonul de toamna, astfel ca acesta se va inchide pentru turisti la ora 19,00, potrivit unui anunt postat de administratia locala. Conform Primariei Hunedoara, castelul va fi deschis in zilele de luni…

- Cetatea dacica Blidaru se numara printre monumentele antice bine conservate din judetul Hunedoara, insa multe dintre blocurile de piatra din care a fost construita au inceput sa se dezintegreze.

- Primarul PSD din comuna damboviteana Ocnita, Eduard Barcau, a emis un ordin prin care ii stabileste viceprimarului, candidat PNL la alegerile locale, program de lucru noaptea, intr-o cladire dezafectata, iar Prefectura anunta, luni, ca a contestat actul administrativ. Primarul Eduard Barcau…

- Prima parte a proiectului de restaurare a cetatii dacice Sarmizegetusa Regia, care se refera la fortificatiile monumentului istoric, ar putea incepe in toamna acestui an prin elaborarea proiectului tehnic si cercetarea in teren, santierul efectiv fiind prevazut pentru vara anului viitor, au aratat vineri…

- Jurnalistul Lucian Mindruța a ramas impresionat de Sarmizegetusa Regia. Realizatorul de emisiuni a ajuns in județul Hunedoara și a vizitat capitala dacilor, alaturi de soția sa. Jurnalistul a ramas impresionat de zona și promite ca va reveni. ”(…) Am vizitat cetatea dacilor – cu…