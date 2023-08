Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a V-a ediție a Festivalului dacic Petrodava a adus o premiera. Pentru prima data organizatorii au reconstituit o batalie dintre daci și romani in apropierea ruinelor cetații de la Batca Doamnei. „Trupele” dacilor dar și romanii, au urcat in varf de deal, la Batca Doamnei și au facut spectacol…

- Un cetațean de origine germana, cautat internațional pentru nu mai puțin de 66 de infracțiuni, a fost depistat de polițiști in orașul Comanești. Pe 12 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacau – Compartimentul Urmariri au depistat in orașul Comanești, un barbat, de 35…

- Un autobuz a luat foc in mers, clipe de panica fiind traite de cei aflati in mijlocul de transport in comun. Pasagerii din Neamt n-au suferit leziuni, reusind sa iasa la timp din autovehicul. In dimineata zilei de 28 iunie 2023, alarma a sunat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“…

- ■ incidentul a avut loc in aceasta dimineata, la Dulcesti ■ un scurtcircuit electric pare sa fi fost cauza incencendiului ■ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ a fost instiintat astazi, 28 iunie 2023, in jurul orei 05.30, despre un incendiu izbucnit la un autobuz, care efectua o cursa…

- Furtunile cu descarcari electrice, care s-au abatut asupra judetului Neamt, au provocat necazuri. Un fulger a transformat in scrum un schit situat langa ruinele unei manastiri seculare. In noaptea de 23/24 iunie 2023, in jurul orei 4.35, cadrele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“…

- Din primele informații, barbatul era la scaldat cu un prieten, care a incercat sa il salveze, dar n-a reușit și a apelat la 112 pentru ajutor, potrivit botosaneanul.ro. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Garzii de Intervenție Ștefanești cu o barca, un echipaj al Sectorului Poliției…

- Un echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau va participa la etapa zonala a Competiției Naționale de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat. Aceasta va avea loc in perioada 20-21 iunie a.c, fiind organizata…

- Este clar ca limba romana este una dintre cele mai complexe limbi din intreaga lume. Chiar daca noua ni se pare extrem de ușoara, de cele mai multe ori exprimarea eronata sau chiar cunoașterea insuficienta a acestei limbi ne poate expune la probleme uriașe chiar și celor mai mari nativi. Unele cuvinte…