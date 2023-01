CES 2023: HyperX a anunțat HX3D, o nouă serie de accesorii pentru periferice, printate 3D HyperX a anunțat un nou program prin care gamerii vor avea mai multe moduri de customizare și personalizare a produselor preferate de gaming prin utilizarea tehnologiei de printare 3D a lui HP . HyperX expune exemple de tastaturi, caști, mouse-uri și alte produse de gaming personalizate la CES 2023 . Prima serie de upgrade-uri printate 3D pentru periferice sunt taste, in ediție limitata, potrivite pentru majoritatea tastaturilor mecanice, fie de la HyperX, fie de la alți producatori, și vor fi disponibile pentru consumatori in urmatoarele luni. HyperX va colabora cu dezvoltatori de jocuri , echipe… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

