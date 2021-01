Cerul Timișoarei, luminat ca la război de sutele de focuri de artificii, la început de 2021 Ca la razboi – așa a aratat cerul Timișoarei in noaptea de revelion, la miezul nopții. Fara posibilitatea de a sarbatori prin restaurante, cluburi sau macar pe strada, timișorenii, care au trebuit sa stea in case de la ora 23,00, s-au ”racorit” cu sutele de jocuri de artificii care au ”inflorit” minute-n șir, la miezul […] Articolul Cerul Timișoarei, luminat ca la razboi de sutele de focuri de artificii, la inceput de 2021 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

