- Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se […] The post Cea…

- Patru barbați au obținut 1,6 milioane de lei dupa ce au decontat, in fals, cheltuieli de cazare și hrana pentru 340 de ucraineni. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice (SICE) Bihor au facut 14 percheziții in cazul a patru barbați suspectați de obținere ilegala de fonduri,…

- Fostul ministru Alexandru Nazare a reacționat sambata la mesajul transmis de catre șeful WIZZ privind prabușirea Tarom și faptul ca Romania nu are nevoie de propria companie. Nazare i-a transmis CEO Wizz Air ca intrece orice limita. ”De unde pana unde stie Jozsef Varadi care sunt nevoile Romaniei? Indiferent…

- Un spital din Romania s-a inchis pentru o perioada pentru ca tot personalul medical a decis sa-și ia concediu. Spitalul din Darabani județul Botoșani a fost pur și simplu inchis la inceputul acestei saptamani, dupa ce singurul medic din unitatea sanitara a plecat in concediu. Dupa inchiderea Spitalului…

- A treia drona prabușita in Romania și gasita miercuri de militari la circa 15 km de granița cu Ucraina, langa comuna tulceana Nufaru, este similara cu cele folosite de armata Rusiei, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale. Rusia utilizeaza in atacurile asupra Ucrainei atat drone produse intern,…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…