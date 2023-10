Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut probleme tehnice in sistemul de semnatura electronica la distanta, anunta Primaria Satu Mare. “Stimați satmareni, va informam faptul ca serviciile de semnatura electronica la distanta sunt afectate ca urmare a unor probleme tehnice inregistrate la nivel național. In acest context, pana la…

- Legatura intre Razboiul dintre Israel si Hamas si atacul ”terorist” din Franța: Ministrul de interne a facut anunțulMinistrul francez de Interne Gerald Darmanin a facut vineri seara o legatura intre razboiul dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza si atacul cu cutitul…

- Potrivit unui comunicat de presa al arbitrului pietei locale telecom, singurele situatii in cazul modificarii unilaterale a contractului in care utilizatorii finali, in mod exceptional, nu pot denunta contractul fara penalitati sau despagubiri sunt: cele de natura pur administrativa si care nu au niciun…

- Valentin Nalivaicenko, un fost director al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), afirma ca misiunile recente de asasinat desfașurate de serviciile ucrainene au fost destul de riscante și, in unele cazuri, au periclitat agenți și resurse valoroase pentru ținte fara o valoare notabila, relateaza …

- A doua deflagrație puternica care a avut loc la stația GPL din localitatea dambovițeana Crevedia și care a ranit zeci de pompieri a fost vizibila inclusiv din Capitala, potrivit unor imagini surprinse de un bucureștean din Sectorul 6, publicate de Hotnews.In imaginile trimise de un martor pentru HotNews,…

- Serviciile de securitate ucrainene au revendicat oficial atacul din iulie asupra podului Kerci și dezvaluie și arma folosita: o drona marina experimentala. Este prima data cand SBU iși revendica in mod deschis responsabilitatea operațiunii, potrivit CNN.

- ANCOM: Semnatura electronica poate fi acum utilizata pentru incheierea contractelor de comunicații electronice. Contractele de comunicații electronice pot fi incheiate in scris, pe hartie sau in format electronic, utilizand semnatura electronica, dar și prin mijloacele de comunicare la distanța, conform…

- Marcel Boloș vrea sa puna capat fraudei: Din 1 ianuarie facturarea electronica va fi obligatorie pentru toate tranzacțiile intre firmeDe la 1 ianuarie 2024 facturarea electronica va obligatorie in țara noastra pentru toate tranzacțiile intre firme, spune, joi, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș,…