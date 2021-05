Stiri pe aceeasi tema

- IBM anunța ca a facut un pas major in industria tehnologiei cipurilor, creand pe arhitectura de 2nm un cip care aduna 50 de miliarde de tranzistori. Practic, cipul este de marimea unghiei unei persoane. Aceasta arhitectura poate ajuta producatorii de procesoare sa livre cu 45% mai multa performanța…

- Serviciile caselor de amanet, sunt din ce in ce mai populare in zilele noastre, tocmai pentru faptul ca, ofera posibilitatea obtinerii unei sume de bani importante, simplu, rapid si eficient, fara o birocratie enervanta, precum si fara conditii stricte precum in cazul creditelor oferite de catre banci. …

- Peste 900 de controale au avut loc in perioada 16-22 aprilie pentru verificarea provenienței, prelucrarii, depozitarii și valorificarii lemnului, precum și pentru verificarea legalitații transportului materialului lemnos. In total au fost intocmite 199 de dosare. „Astfel, in ultima saptamana, polițiștii…

- Grecia se pregatește sa redeschida granițele pentru turiștii romani din 16 aprilie. Cei care iși doresc sa viziteze taramurile elene trebuie sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19, ca au anticorpi dupa ce au trecut deja prin boala sau sa prezinte un test PCR negativ. Reprezentanții agențiilor…

- Din august vom incepe sa avem documente de identitate electronice. Dimensiunile vor fi comparabile cu cele ale unui card bancar. Acest instrument va contine, pe langa identitatea digitala, un spatiu digital in care fiecare persoana va putea stoca “semnatura digitala”.", a afirmat Ciprian Teleman, luni…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propunerea pentru certificatul digital de vaccinare, valabil la nivel comunitar, in incercarea de a impulsiona sectorul turismului, grav afectat de pandemie. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19, a primit…

- Autotitațile au anunțat ca adeverința de vaccinare anti- COVID-19 este disponibila și in format electronic și poate fi descarcata de pe site-ul Registrului electronic național al vaccinarilor. Anunțul a fost facut marți, 9 martie, de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, col.…

- Odata ce ai primit invitația la interviu de la o companie de interes, ai certitudinea ca CV-ul tau a fost parcurs in intregime, ințeles, apreciat și considerat potrivit pentru poziția pentru care ai aplicat. Totodata, ai certitudinea ca, la interviu, recrutorul iți va pune intrebari legate de experiențele…