Certificatul verde, undă verde în CNSU. Ce prevede hotărârea ce va ajunge pe masa Guvernului – DOCUMENT In ultima perioada s-a tot vorbit despre varianta ca acel certificat verde COVID-19, care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala a unei persoane, sa ajunga sa fie folosit și in Romania, la nunți, spectacole sau in restaurante. Iar joi, 16 septembrie, s-a aflat ca in cadrul ședinței CNSU, Comitetul Național pentru Situații de Urgența […] The post Certificatul verde, unda verde in CNSU. Ce prevede hotararea ce va ajunge pe masa Guvernului - DOCUMENT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

