Certificatul verde, eliberat și în baza unui test antigen rapid Incepand de marți, 22 februarie, cetațenii europeni pot beneficia de certificate de ”vindecare” emise in baza unui test antigenic rapid. Comisia Europeana (CE) a adoptat, marți, un act delegat referitor la certificatul digital al UE privind COVID, noteaza Mediafax. Astfel, incepand de marți, noile reguli vor permite statelor membre UE sa elibereze certificate de ”vindecare” pe baza rezultatului unui test antigenic rapid, de indata ce acestea sunt pregatite sa faca acest lucru. Pana acum, un certificat de vindecare putea fi eliberat numai in baza unui test de amplificare a acidului nucleic molecular… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marți, un act delegat referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Astfel, incepand de astazi, noile reguli vor permite statelor membre UE sa elibereze certificate de ”vindecare” pe baza rezultatului unui test antigenic rapid, de indata ce acestea sunt pregatite…

- Statele membre UE vor putea elibera incepand de marți, 22 februarie, certificate de trecere prin boala pe baza unui rezultat pozitiv al unui test antigenic rapid pentru COVID, potrivit unor noi norme adoptate astazi de Comisia Europeana, potrivit Hotnews . Pana acum, documentul putea fi obținut numai…

- Comisia Europeana a adoptat, astazi, 22 februarie 2022, un act delegat referitor la certificatul digital al UE privind COVID. Astfel, incepand de astazi, noile reguli vor permite statelor membre UE sa elibereze certificate de „vindecare” pe baza rezultatului unui test antigenic rapid, de indata ce acestea…

- Uniunea Europeana a recomandat, marți, eliminarea restricțiilor suplimentare pentru deținatorii certificatului digital COVID, in cadrul calatoriilor in interiorul blocului comunitar. Totodata, statele membre au aprobat perioada de valabilitate de noua luni a certificatului. Statele membre UE au ajuns,…

- Uniunea Europeana(UE) a recomandat, marti, statelor membre sa permita circulatia in spatiul comunitar doar folosind certificatele COVID-19, care atesta vaccinarea, vindecarea sau rezultate negative la teste,eara a impune masuri suplimentare, informeaza cotidianul Le Figaro. Apelul a fost facut in contextul…

- „Astazi, statele membre au reconfirmat ca detinerea unui certificat digital al UE privind COVID valabil ar trebui sa fie suficienta, in principiu, pentru a putea calatori in timpul pandemiei. Acordul la care s-a ajuns plaseaza, asadar, certificatul digital al UE privind COVID in centrul abordarii noastre…

- Comitetul pentru securitatea sanatatii al Comisie Europene a stabilit o lista a testelor rapide antige COVID 19 cat si un set de date standardizate care trebuie incluse in certificatele rezultatelor ale testului COVID -19. Statele membru UE au convenit in unanimitate cu privire la o recomandare…

- Comitetul pentru securitatea sanatatii al Comisiei Europene a stabilit o lista a testelor rapide antige COVID 19 cat si un set de date standardizate care trebuie incluse in certificatele rezultatelor ale testului COVID -19, informeaza Asociația Naționala de Protecția Consumatorilor, INFOCONS. Statele…