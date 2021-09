Stiri pe aceeasi tema

- Hotararile de Guvern din vara și Hotararea de Guvern aplicabila acum (n.r.: 932/2021) au fost anulate integral de Curtea de Apel Cluj. Decizia nu este definitiva. Acțiunea a fost inițiata de avocații Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. Daca hotararea ramane definitiva la ICCJ, starea de alerta…

- Președintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, anunța faptul ca social-democrații vor contesta in instanța impunerea starii de alerta in Sectorul 1 și vor cere suspendarea actului emis de prefectul Capitalei. ”Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea…

- Primarul sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand a cerut, pentru a doua oara, declararea starii de alerta in sector, din cauza munților de deșeuri de pe strazi. Solicitarea a fost trimisa Prefecturii Capitalei. Prefectul Alin Stoica a amanat decizia pentru vineri. Prefectul Capitalei, Alin Stoica,…

- Judecatorii nu se vor mai putea prevala de termenele prevazute in Legea Contenciosului Administrativ și vor fi obligați sa judece, in regim de urgența, toate acțiunile care ataca prelungirile starilor de alerta și masurile de limitare a drepturilor și libertaților. CCR a decis ca prevederile dispozițiilor…