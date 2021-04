Stiri pe aceeasi tema

- Țarile Uniunii Europene (UE) au ajuns la o pozitie comuna pentru a demara negocierile in Parlamentul European asupra certificatului de vaccinare, pentru a putea deveni operativ vara aceasta, dar care nu va fi un pasaport care sa garanteze mobilitatea, potrivit unui document la care a a avut acces agentia…

- Țarile UE vor redeschide turismul in aceasta vara: Ce presupune „certificatul verde” digital In cursul zilei de miercuri, 14 aprilie, țarile Uniunii Europene au cazut de acord, sa lanseze certificatul destinat calatoriilor pentru a redeschide turismul in aceasta vara. Decizia, agreata la nivel de ambasadori,…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat miercuri un acord oficial cu privire la certificate sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice pentru…

- Comisarul pentru Justiție, Didier Reynders, a declarat, marți, in Comisia pentru libertați civile (LIBE) din Parlamentul European, ca intenția este ca un proiect pilot pentru certificatul digital verde sa fie implementat de la inceputul lunii iunie și sa devina funcțional in totalitate la finalul aceleiași…

- Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, a venit, miercuri, cu noi precizari legate de adeverinta electronica de libera circulatie. „Certificatul nu este un pașaport, ci un document unic care sa fie recunoscut de toate statele membre”, a explicat aceasta intr-o intervenție la Digi24. „Nu…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi i-a solicitat intr-o scrisoare președintelui CE, Ursula von der Leyen, o informare corecta și susținuta despre „certificatul verde digital”: „Acesta nu trebuie sa impiedice, sub nicio forma, libera circulație a cetațenilor”. „Intr-o scrisoare adresata președintelui…

- Președintele Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European, Cristian Bușoi, saluta inițiativa legiferare a unui document standardizat, care sa faciliteze libera circulație a cetațenilor, turismul, munca la frontiere și pe cea a autoritaților de sanatate publica din UE. Acesta…

- Uniunea Europeana ia in calcul sa introduca așa-numitul “pașaport verde” inainte de vacanțele de vara, iar saptamana viitoare ar urma sa fie prezentat proiectul de certificat in acest sens. Dacian Cioloș a declarat la Digi24 ca acest certificat va facilita libera circulație in statele membre ale UE…