Certificatul verde ar putea fi obligatoriu peste tot! Cîțu: Merg pe ideea să introducem și în magazine Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde de vaccinare sau imunizare la SARS-CoV-2 in toate activitațile economice, pentru a ține economica deschisa. De asemenea, Cițu spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest certificat. Intrebat daca ia in calcul carantinarea Bucureștiului și județului Ilfov pentru doua saptamani, premierul demis Florin Cițu a raspuns: „Nu in acest moment. Și anul trecut a fost aceasta discuție și nu a funcționat”. „Dar ne uitam la alte masuri care sa impiedice raspandirea virusului. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde in toate activitațile economice. Doar in acest fel am putea ține economia „deschisa”. Prin urmare, este foarte posibil ca in curand doar persoanele vaccinate sau trecute prin boala sa mai poata…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, dupa ședința de Guvern, ca certificatul verde ar putea fi introdus peste tot in Romania, inclusiv in magazine și supermarketuri. Știrea este in curs de actualizare! Astfel, accesul in magazine s-ar putea face doar pe baza certificatului verde, a unui test…

- Premierul interimar a precizat ca se doreste ca utilizarea ertificatului verde sa intre in vigoare "cat mai rapid". Intrebat daca astfel nu se restrictioneaza accesul persoanelor, premierul a explicat: "Asta nu este restrictionare, este doar o triere". "As merge pe ideea de a folosi certificatul si…

- Certificatul verde ar putea fi OBLIGATORIU pentru a intra in magazine. Cițu: „Asta nu este o restricționare, doar o triere” Certificatul verde ar putea fi OBLIGATORIU pentru a intra in magazine. Cițu: „Asta nu este o restricționare, doar o triere” Primul ministru interimar Florin Cițu a declarat, in…

- Certificatul verde ar putea fi obligatoriu pentru toate activitațile economice, inclusiv magazine. Anunțul lui Florin Cițu Premierul interimar Florin Cițu a declarat joi, 14 octombrie, ca una dintre cele mai bune masuri pentru reducerea raspandirii coronavirului este impunerea folosirii certificatului…

- „Un lucru pe care l-am discutat cu ministrul Sanatații este acela de a cere certificatul verde pentru toate activitațile economice in care intram in contact cu persoane. Daca vrem sa avem economia deschisa, ar ajuta foarte mult.Nu am discutat despre a reduce numarul orelor de funcționare in weekend…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde in toate activitațile economice, pentru a ține economia deschisa. El spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest certificat. Pe de alta parte, Citu nu este de acord cu carantinarea…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde de vaccinare sau imunizare la SARS-CoV-2 in toate activitațile economice, pentru a ține economica deschisa. De asemenea, Cițu spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest…