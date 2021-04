Certificatul de vaccinare cu care ne vom mișca în UE: când intră în vigoare, cum îl obținem și cât va fi valabil Statele membre ale Uniunii Europene au mai facut un pas important saptamana aceasta catre introducerea unui instrument vital pentru reluarea liberei circulații in UE: certificatul verde digital. Acesta va fi obținut de cetațenii statelor membre de la propriile autoritați naționale, ar putea fi disponibil in luna iunie și va fi valabil un an de zile, perioada putand sa fie scurtata in funcție de situația epidemica. I se spune pașaport de vaccinare sau certificat de vaccinare sau chiar certificat COVID, dar numele lui oficial este certificatul verde digital sau adeverința electronica verde și va… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a declarat marti ca se asteapta ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 sa fie demarat mai intai cu un proiect pilot la inceputul lunii iunie, astfel incat sistemul complet si reglementarile care-l insotesc sa intre vigoare la…

- Intrebat la conferința de presa de luni, 5 aprilie, daca certificatul verde pentru calatorii despre care se vorbeste la nivel european se va aplica si in Romania, premierul Florin Cițu a raspuns ca nu, insa a precizat ca „romanii vor merge in vacanta fara” acest act.„Nu. In niciun caz. In Romania nu…

- Acest document a fost propus de Comisia Europeana pentru a facilita libera circulație in interiorul UE, evitand riscurile de raspandire a infectarii cu noul coronavirus. Varianta așa-zisului „pașaport de vaccinare” care ar fi urmat sa fie eliberat doar celor care s-au vaccinat impotriva Covid-19,…

- Comisia Europeana a propus ieri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Adeverinta electronica verde va constitui…

- Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, a venit, miercuri, cu noi precizari legate de adeverinta electronica de libera circulatie. „Certificatul nu este un pașaport, ci un document unic care sa fie recunoscut de toate statele membre”, a explicat aceasta intr-o intervenție la Digi24. „Nu…

- CNCAV a precizat cum se va obține adeverința electronica verde, care va facilita libera circulație in interiorul UE pe perioade pandemiei de coronavirus, atunci cand ea va fi disponibila. „Certificatul verde” a fost prezentat astazi de Comisia Europeana și va fi emis de autoritațile naționale, prin…

- Astazi, 17 martie, Comisia Europeana propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru a facilita libera circulație, in condiții de siguranța, in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19. Adeverința electronica verde va constitui dovada ca deținatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19,…

- ” Comisia Europeana propune crearea unui certificat verde digital pentru a facilita circulația libera in condiții de siguranța in interiorul UE in timpul pandemiei COVID-19. Certificatul verde digital va fi o dovada ca o persoana a fost vaccinata impotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ al testului…