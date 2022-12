Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se introduce posibilitatea de eliberare a cazierului judiciar si in forma electronica. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege simplifica procedura de obținere a cazierului in sensul ca atat cerere cat și eliberarea actului vor…

