- Candidat la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a ajuns sa se judece inclusiv cu cetațenii din București, intr-un dosar in care el contesta autorizația data de Primaria Sectorului 2 pentru construcția unui bloc. Nicușor Dan explica faptul ca el nu a dat in judecata cetațenii, ci aceștia au fost cooptați…

- Craiovenii care nu s-au grabit sa depuna solicitari pentru ajutorul de incalzire a locuintei au pierdut prima luna din cele cinci (noiembrie-2019-martie 2020) ale sezonului rece. Adica, ei nu vor mai beneficia de ajutor pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece, ci doar pentru patru. Este cunoscut…

- Se dau bani pentru agricultori. "Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt in suma de maximum 284,97 milioane lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei de maximum 60 milioane euro, si se asigura (...) din bugetul repartizat de Ministerul…

- In urma sesizarilor primite de la cetațenii Sectorului 6, referitoare la inmulțirea plantei Ambrosia artemisiifolia in mai multe zone ale sectorului, primarul Gabriel Mutu a dispus ca Direcția Generala de Poliție Locala Sector 6, prin Serviciul Protecția Mediului, in colaborare cu Administrația…

- Doua noi parcaje de resedinta, cu o capacitate totala de 230 de locuri de parcare, urmeaza sa fie construite in Sectorul 2 din Capitala, indicatorii tehnico-economici, precum si devizele generale de lucrari fiind aprobate deja in acest sens de Consiliul Local Sector 2. Primarul Sectorului 2, Mugur Mihai…

- Cererile și documentele justificative se depun pana la data de 31 octombrie 2019. Guvernul a aprobat in data de 17 septembrie a.c. o Hotarare prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie –…

- Primaria Municipiului Alba Iulia prin Direcția de Asistenta Sociala anunța preluarea de cereri in vederea intocmirii listei de prioritati, conform legii, pentru repartizarea unei locuințe sociale (garsoniera etajul 4) disponibila de inchiriat. Cererile se depun in perioada 18.09.2019 – 4.10.2019, intre…

