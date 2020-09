Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca avizul epidemiologic pentru elevi nu va fi obligatoriu in prima zi de școala. Conform acesteia, documentul va trebui prezentat doar daca un elev lipsește trei zile de la școala din motive medicale. “Ministerul Sanatații a trimis o adresa reprezentanților…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, sambata, la B1TV, ca numarul de dascali care și-au depus cereri de pensionare dupa 1 septembrie nu este mare, 147, fața de cifrele vehiculate in spațiul public privind cadrele didactice de peste 60 de ani care vor sa-și inceteze activitatea, de teama revenirii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca unii elevi pot invața exclusiv online daca vor prezenta o adeverința medicala care sa demonstreze ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba despre o problema de sanatate a copilului, fie ca e vorba de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca unii elevi pot invața exclusiv online daca vor prezenta o adeverința medicala care sa demonstreze ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba despre o problema de sanatate a copilului, fie ca e vorba de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca 80% dintre unitațile de invațamant sunt pregatite pentru deschiderea școlilor in ceea ce privește asigurarea materialelor pentru combaterea raspandirii COVID-19. Totuși, 836 de unitați de invațamant au toaletele in curte. Monica Anisie a participat la…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca ministerul are in vedere trei scenarii pentru reluarea cursurilor și a precizat ca decizia finala ar urma sa fie luata cat mai repede, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații.

- Unul dintre acestea prevede reluarea cursurilor in scoli, dupa modelul clasic, dar cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, al doilea fiind prezenta elevilor si a studentilor prin rotatie la cursuri in timp ce colegii urmaresc cursurile de acasa, al treilea scenariu prevazand continuarea…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat in direct la Digi24 ca ministerul are in vedere trei scenarii pentru reluarea cursurilor. Aceasta a precizat ca decizia finala ar urma sa fie luata cat mai repede, dupa consultarea cu Ministerul Sanatații. Anisie susține ca revenirea la școala, in salile…