Stiri pe aceeasi tema

- Sursa Zilei a aflat cand va fi organizat congresul USRPLUS, in care membrii noului partid care a absorbit prin fuziune cele doua formațiuni USR și PLUS, iși vor alege președintele partidului. Vineri, 16 aprilie, la Curtea de Apel București este termenul pentru incheierea fuziunii dintre USR și PLUS.…

- Cererea avocatului Alexandru Silviu Goga de suspendare a restrictiei de circulatie pe timp de noapte dupa ora 22,00, in procesul in care acesta se judeca cu Guvernul si Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a fost respinsa, joi, de catre Curtea de Apel Brasov.

- Cei doi viceprimari ai municipiului Vaslui, Lucian Braniste (PNL) si Catalin Mindru (USR-PLUS), isi vor putea relua activitatea in cadrul institutiei, dupa ce in luna decembrie au fost suspendati din functie, la cererea PSD, au decis, marti, magistratii de la Curtea de Apel Iasi. Potrivit portalului…

- Judecatorii au respins miercuri cererea Primariei Sectorului 4 de evacuare, prin ordonanta presedintiala, a Colegiului National "Gheorghe Sincai", pentru a permite demararea lucrarilor de consolidare a imobilului unde functioneaza liceul. Decizia nu este definitiva.

- Municipiul Vaslui nu are viceprimari, la mai bine de patru luni dupa alegerile locale, dupa ce desemnarea acestora a fost contestata in instanta. CITEȘTE ȘI: Testul care iți arata cat de sanatoasa este inima ta: Dureaza mai puțin de un minutMagistratii de la Tribunalul Vaslui au admis, la…

- Municipiul Vaslui nu are viceprimari de aproximativ doua luni de zile, dupa ce desemnarea acestora a fost contestata de PSD in instanta. Magistratii de la Tribunalul Vaslui au admis, la inceputul lunii decembrie, solicitarea PSD de revocare a unei hotarari luate in cadrul sedintei Consiliului Local…

- Consiliul Superior al Magistraturii a aminat pentru urmatoarea ședința subiectul cu privire la cererea de demisie a judecatoarei Nina Veleva de la Curtea de Apel Cahul. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de marți, 19 ianuarie. Magistrații au votat unanim. Este deja a treia ședința a CSM la care…